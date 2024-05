Escuteiros de Almeirim: Fim de semana memorável

Na manhã de sábado, dia 4 maio, a igreja Matriz de Almeirim foi esta manhã pequena para acolher todos os que quiseram estar presentes nas promessas do Agrupamento de Escuteiros 404 no ano dos seus 50 anos.



Foram momentos de emoção que fazem recordar muitos dos que por aqui passaram ao longo de meio século. Escuteiros e dirigentes de outros tempos regressaram e participaram nestes eventos. Depois seguiram todos para o Vale do Cortiço para um acampamento onde “velhos” e novos estiveram juntos.



“Uma palavra aos atuais dirigentes que dão muito do seu tempo livre em prol de uma organização que continua a pugnar pela defesa de valores que tornam a nossa sociedade mais justa e fraterna. Um agradecimento final ao louvor que me foi entregue. Obrigado”, sublinho o Presidente da Câmara Municipal de Almeirim.