Exposição reaviva a técnica de pintura com vinho tinto na Casa dos Patudos

O Polo Enoturístico da Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça recebe até ao dia 30 de junho, a exposição “Arte com Vinho” do artista Massimo Esposito, pintor de raízes italianas e que escolheu Alpiarça para viver.

Em comunicado, o Polo Enoturístico da Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça refere que se trata da “apresentação de um conjunto de pinturas que reavivam a técnica de pintura com vinho tinto, uma prática que foi esquecida por algum tempo, mas que tem ressurgido com notoriedade nos últimos anos. As obras serão exibidas até dia 30 de junho de 2024, integrando o programa da Cidade do Vinho 2024 da AMPV – Associação de Municípios Portugueses do Vinho”.

“A Casa dos Patudos, casa histórica, que também teve um passado ligado à produção de vinhos e à cultura da vinha, oferece um contexto especial para a exibição desta exposição. O interesse crescente nesta forma de arte tem-se tornado evidente, com eventos e workshops da técnica a ocorrer atualmente em países mediterrânicos e nórdicos, apoiados pelos produtores e comerciantes de vinho. A exposição destaca a interligação entre arte e o vinho, com um significado muito especial, no ano em que Alpiarça foi distinguida como Cidade do Vinho 2024, numa candidatura conjunta com Almeirim, Cartaxo e Santarém”, destaca a mesma fonte.

Massimo Esposito é um pintor Italiano, licenciado em Arte e com bacharelato em Artes Gráficas em Urbino (Itália), vive em Portugal desde 1986. Em 1996 iniciou um protejo de ensino alternativo de desenho e pintura nas autarquias do Médio Tejo. Neste projeto estão incluídas exposições coletivas e pessoais, eventos culturais, dias de pintura ao ar livre, body painting, pintura com vinho ou azeite, e outras colaborações com autarquias e instituições.

Esta exposição é uma oportunidade imperdível para todos os amantes da arte e técnicas da pintura, e estará em exibição na Galeria de Exposições da Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça até dia 30 de junho de 2024, de terça-feira a domingo, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00. A entrada é livre.