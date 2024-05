Centro de Karate Amicale com várias vitórias no Torneio Shoto Cup

O Centro de Karate Amicale de Almeirim participou em peso no Torneio Shoto Cup em Salvaterra de Magos, no passado dia 5 de maio, com atletas de ambos os Dojos (Benfica do Ribatejo e Fazendas de Almeirim).

“Foi uma nova experiência, onde participamos com muitos miúdos que não têm prática no mundo da competição, e correu muito bem”, destaca o clube.

O Centro de Karate de Almeirim conquistou:

Duarte Jordão – 1º Lugar Kata Masculino 8/9 Anos

Matias Pedro – 1º Lugar Kata Masculino 10/11 Anos

Matias Pedro – 1º Lugar Kumite Masculino 10/11 Anos

Laura Fidalgo – 2º Lugar Kumite Feminino 8/9 Anos

Alice Dias – 3º Lugar Kata Feminino 8/9 Anos

Alice Dias – 3º Lugar Kumite Feminino 8/9 Anos

Rita Ferreira – 3º Lugar Kata Feminino 8/9 Anos

O Sensei Paulo Jordão (que no passado se sagrou cinco vezes Campeão Nacional), com 52 anos, decidiu não só apoiar os seus atletas na competição, como também dar-lhes o exemplo, conquistando para o Centro outro 3º Lugar em Kumite na categoria de Veteranos.

Na competição de Clubes, o emblema do concelho alcançou o 5.º Lugar entre 24 clubes participantes.