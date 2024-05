Confraria Gastronómica de Almeirim comemora 20 anos com XVII Grande Capítulo

A Confraria Gastronómica de Almeirim que completou, no dia 14 de maio, 20 anos de existência irá comemorar a efeméride, no próximo dia 19 de maio, com o seu XVII Grande Capítulo, em Almeirim.

A comemoração inicia pelas 9h30, com receção de boas vindas nos Paços do Concelho na Câmara Municipal de Almeirim, depois cumpre-se o tradicional desfile de Confrarias até ao Cine Teatro de Almeirim, pelas 10h15. Pelas 10h30, está agendada a Cerimónia Capitular, no Cine Teatro de Almeirim, que termina com uma foto de família, no Jardim da República.

Os comensais seguem, pelas 13h00, para a Quinta da Feteira, onde se realiza o almoço e no final serão entregues as lembranças às confrarias presentes nesta iniciativa.

A Confraria Gastronómica de Almeirim é uma associação que promove a gastronomia e os produtos locais do concelho de Almeirim.

Desde de 2004, que tem como objetivo principal preservar e divulgar a tradicional gastronomia de Almeirim com destaque para o prato típico do concelho, a Sopa da Pedra.

A confraria realiza eventos gastronómicos, participa em feiras e festivais, e promove a cultura alimentar. Além disso, desempenha um papel importante na valorização dos produtos regionais e na promoção do turismo gastronómico em Almeirim.

É também a organizadora do Festival da Sopa da Pedra, que se realiza no final de agosto e início de setembro, no Parque das Tílias, em Almeirim.