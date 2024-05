José Rodrigues homenageado

No passado dia 27 de abril, juntaram-se cerca de 80 pessoas na Escola Superior Agrária de Santarém na homenagem ao Mestre José Rodrigues.

Um conjunto de familiares e amigos, com uma elevada estima pelo querido Mestre brindaram ao mesmo e ao legado pessoal que deixou. O momento foi pautado com muita alegria e teve um elevado contributo musical da parte da Tuna da ESAS.

“Queremos fazer uma grande homenagem ao nosso mentor, ao nosso mestre, que nos indicou e nos abriu o caminho para a nossa profissão”, destacaram as antigas alunas da ESAS mesmo antes da iniciativa.

Depois do evento, Rita Conim Pinto foi taxativa: “Um momento de convívio salutar, com muitas trocas de lembranças de todos os presentes, com o eterno Mestre José Rodrigues.”

A data da homenagem foi escolhida porque foi o dia em que o enólogo completaria 75 anos de vida. Natural de Almeirim, José Manuel Assunção Rodrigues era Mestre em Enologia e Viticultura pelo Instituto Superior de Agronomia, tendo sido professor Escola Superior Agrária de Santarém desde 1975 até se reformar.

Do seu extenso currículo profissional, além do ensino, área onde se destacou, constam centenas de colaborações em projetos de investigação, trabalhos experimentais, conferências e colóquios em Portugal e no estrangeiro, cursos de prova organoléptica de vinhos e outros produtos alimentares, e planeamento do layout de adegas, entre muitos outros.