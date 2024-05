Iniciativas para o próximo fim de semana

A 2ª Exposição Canina Nacional de Salvaterra de Magos tem lugar no próximo sábado, 18 de maio, a partir das 10 horas. A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Salvaterra de Magos com a parceria do Clube Português de Canicultura e vai decorrer no Cais da Vala Real.



O evento vai contar com a presença de cerca de duas centenas e meia de participantes/ criadores nacionais e internacionais, 392 cães inscritos e 114 raças representadas.

No dia seguinte, domingo, 19 de maio, a partir das 10h, também no Cais da Vala Real, terá lugar a 36ª Exposição Canina Monográfica do Cão de Pastor Alemão, organizada pelo Clube Português do Cão de Pastor Alemão.

Ainda no sábado, 18 de maio, terá lugar mais uma edição do projeto municipal Praça ComVida, no Mercado Diário de Salvaterra de Magos, pelas 10h, com o Showcooking “Sabores da Terra e do Mar” com o Chef Plínio Alves. Haverá igualmente venda de artesanato e de produtos locais.

Ao mesmo tempo, decorre até 2 de junho com a realização de múltiplas iniciativas no âmbito da 3ª edição das Jornadas do Desporto, promovida pela Câmara Municipal com a parceria das associações e coletividades do concelho, tendo como objetivo a divulgação da importância da prática desportiva e a dinamização de iniciativas de caráter formativo, recreativo e desportivo que promovam a saúde, o bem estar, a inclusão social e a massificação desportiva no concelho, assim como dar a conhecer o trabalho realizado pelo movimento associativo.