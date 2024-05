Escola Superior de Saúde de Santarém vai alargar instalações

A Escola Superior de Saúde de Santarém – ESSS, do Politécnico de Santarém promoveu ontem, dia 16 de maio, a sessão solene comemorativa do seu 51º aniversário, no Auditório Professora Maria de Lurdes Asseiro.

Perante autarcas, professores, funcionários e alunos da ESSS e demais entidades, Ricardo Gonçalves, presidente do Município de Santarém endereçou os parabéns a Hélia Dias, diretora da ESSS, a João Moutão, presidente do Instituto Politécnico de Santarém e a toda a comunidade académica desta escola, pela forma como ao longo destes “cinquenta e um anos têm realizado esta caminhada e esta aposta no desenvolvimento de ferramentas fundamentais, na formação de pessoas, na área da Saúde, determinantes, nos dias de hoje”.

O presidente da Câmara de Santarém referiu ainda que é um prazer “trabalhar com pessoas e instituições como esta, que tudo fazem para elevar os patamares de um ensino de excelência, ao serviço da comunidade e que é referência nacional e internacional por tudo aquilo que tem feito ao longo destes cinquenta (50) anos, em prol do ensino, na área da Saúde”.

João Moutão, presidente do Instituto Politécnico de Santarém – IPS relembrou que a ESSS tem-se destacado como escola empenhada na qualificação de alto nível dos cidadãos, na ária da Saúde, num quadro de referência internacional e aproveitou a oportunidade para “agradecer à Câmara de Santarém o trabalho e empenho na resolução de questões prementes, como a construção de uma nova residência para estudantes que finalmente, deverá ser instalada, na Escola Prática de Cavalaria”.

Hélia Dias, diretora da Escola Superior de Saúde de Santarém, ESSS começou por “agradecer a toda a comunidade e a todas as entidades que têm colaborado na vida da Escola”. A diretora da ESSS agradeceu ainda a Ricardo Gonçalves, a atribuição da Medalha de Ouro da Cidade de Santarém, como reconhecimento do trabalho desenvolvido na formação de gerações em diferentes níveis de ensino superior, e o contributo para o desenvolvimento da investigação em saúde, em Portugal.

A sessão contou ainda com a assinatura do contrato de construção do alargamento das instalações da Escola Superior de Saúde de Santarém, numa obra adjudicada à Vomera Building Solutions, com terreno cedido pelo município de Santarém, já em 1996, agora com cedência definitiva.

A sessão contou ainda com uma conferência, a cargo de Nuno Cordeiro, vice presidente da Ordem dos Fisioterapeutas , sobre “Transições em Saúde”.