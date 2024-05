Festas de S. João e da Cidade de 21 a 29 de junho

As Festas de São João e da Cidade 2024 realizam-se de 21 a 29 de junho, um evento que dinamiza o Entroncamento e que marca a agenda cultural da região, com um programa diversificado.

O evento conta com várias iniciativas culturais e lúdicas, nomeadamente concertos, mostra de artesanato, exposições, música, dança, espaço criança, desporto, animação de rua, DJ’s, tasquinhas e muitas diversões, um programa que pretende ir ao encontro de diferentes públicos, com uma dinâmica de espetáculos entre o palco do Largo José Duarte Coelho e o palco da Praça Salgueiro Maia.

O primeiro dia de festa, 21 de junho, inicia pelas 18h30 com uma salva de balonas de tiro e arruada com a Banda do Carteiro, segue-se pelas 21h30 no Palco Salgueiro Maia o concerto de Caco. Pelas 22h00 o Palco Principal recebe o reconhecido cantor Toy e a terminar a noite pelas 24h00 a animação estará a cargo do DJ Hugo Luz.

No dia 22 de junho, sábado, pelas 11h00 sobe ao Palco da Salgueiro Maia a Banda da Associação Filarmónica e Cultural do Entroncamento. Pelas 19h30 o recinto da festa acolhe um desfile Cosplay, a programação continua pelas 21h30 no Palco Salgueiro Maia com os CLASSICS BAND. A festa segue com a música do Dillaz, pelas 22h00 no Palco Principal, um dos artistas mais conceituados no contexto do Hip-Hop português e a noite termina com o som do DJ Metish.

Destacamos no dia 23, a partir das 20h00 animação no recinto da festa com Mascotes Infantis, de seguida o Palco Salgueiro Maia recebe pelas 21h30, a Academia de Ilusionismo do Entroncamento. A noite termina com Tributo a Trovante no Palco principal.

Dia 24 de junho, ficará marcado pela música dos Band Old Wish, pelas 21h30 na Praça Salgueiro Maia e pelo concerto dos Bizarra Locomotiva, uma banda portuguesa de metal industrial, pelas 22h00 no Palco José Duarte Coelho.

No dia 25, pelas 21h00, o palco José Duarte Coelho recebe os Liga Street Rage. O programa neste dia conta com a atuação dos RED, pelas 21h30, no Palco Salgueiro Maia e termina no Palco Principal, pelas 22h00, com os Força Suprema.

No dia 26, o Rancho Folclórico do CERE “Nova Geração” atua pelas 20h30 no Largo José Duarte Coelho, seguindo-se a Marcha popular dos colaboradores do CERE. Pelas 21h00 o Centro Cultural, acolhe o Orfeão e Amigos, pelas 21h30 o Palco Salgueiro Maia recebe o espetáculo de dança “Volta ao Mundo”, pela Dançarte e pelas 22h00, Filipe Santos sobe ao Palco principal, comemorando 20 anos em que deu o seu primeiro concerto em nome próprio nestas festas.

As festas contam no dia 27 junho, pelas 21h30, na Praça Sagueiro Maia com Serenata de Fado de Coimbra e pelas 22h00 sobe ao Palco principal Smells Like 90’s.

No dia 28 de junho, pelas 21h00, o sobem ao palco do Centro Cultural o Grupo de Cavaquinhos da Universidade Senior. Pelas 21h30 o Palco Salgueiro Maia recebe o espetáculo de dança “Steamtopia”, inteiramente inspirado no Steampunk, pela Es-Passo Dança e pelas 22h00 sobe ao Palco principal Julinho KSD, conceituado rapper português. A noite termina com o DJ Carlos Adelino a partir das 24h00.

O último dia da festa, 29 de junho, o palco Salgueiro Maia recebe pelas 20h00, a Academia de Guitarras do Colégio Andrade Corvo e pelas 21h30 o espetáculo pela Academia de Dança do Entroncamento. O Palco José Duarte Coelho, recebe pelas 22h00, os conceituados Expensive Soul, seguindo-se o espetáculo piromusical junto à Câmara. A noite termina com os animados Big Show Circus.

O programa religioso em honra do Padroeiro São João, conta no dia 23 de junho com missa de vigília do nascimento de São João Baptista, na Igreja da Sagrada Família pelas 17h00, celebrada pelo Bispo da Diocese de Santarém, Reverendíssimo Sr. D. José Augusto Traquina. Seguida de procissão com início no adro da igreja e com percurso pelas Ruas da Igreja, Luís Falcão de Sommer, D. Nuno Álvares Pereira e Capela de São João, acompanhada pela Banda da Associação Filarmónica e Cultural do Entroncamento, seguindo-se à chegada à capela o leilão de fogaças que integram o cortejo. No dia 24 de junho, Dia do Padroeiro da Cidade, decorrerá Missa de Solenidade do Nascimento de São João Baptista na Capela de São João, no Largo das Vaginhas.

O programa desportivo conta com o VII Torneio internacional Futsal Jovem “Cidade do Entroncamento”, no Pavilhão Desportivo Municipal, nos dias 21, 22 e 23 junho, com organização do CR Casal do Grilo. No dia 22 de junho, nos Campos Municipais de Ténis, realiza-se a 2ª etapa do Torneio Social de Veteranos, organizado pelo CLAC.

A Câmara Municipal disponibiliza transporte gratuito, assegurado pelos TURE, na denominada linha das Festas.

Esta é a festa maior da cidade, que durante 9 dias promove o concelho. Esperamos por si!!