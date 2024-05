6º encontro motard ‘Mais Uma’ em Foros de Benfica

O Grupo Motard ‘Mais Uma’ promove sábado e domingo, 25 e 26 de maio, o seu 6º encontro motard, junta à igreja de Foros de Benfica.

Destaque para a participação do freestyler Acuko André Araújo e a Banda Lights Out no sábado, 25 de maio. No domingo, 26 de maio, o ponto alto é a Benção dos Capacetes, pelas 15h30, o passeio pela freguesia e os concertos de Los Invictus e a banda Pedra e Cal.

A organização tem à disposição dos participantes área de campismo, banhos e venda de artigos vintage, não faltando comes e bebes ao longo dos dois dias.