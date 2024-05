Centenas de pessoas participaram na “Corrida pela Investigação”

As ruas do Centro Histórico de Santarém e vários monumentos emblemáticos da Cidade, receberam três centenas de pessoas, no sábado, dia 18 de maio, que participaram numa Caminhada Noturna, organizada pela Liga Portuguesa Contra o Cancro – LPCC, Grupo de Apoio de Santarém. Esta iniciativa, que contou com a participação de Alfredo Amante, vereador com os pelouros do Desporto e da Saúde, teve como principal finalidade, a angariação de fundos que se destinam à criação de Bolsas de Estudo para Investigação Oncológica.

No âmbito desta caminhada noturna que teve início junto à entrada da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, no Largo Cândido dos Reis, os participantes percorreram as principais ruas do Centro Histórico e visitaram a Capela Dourada, a Igreja da Misericórdia, a Igreja de Marvila, a Porta de Santiago, a Casa Museu Passos Canavarro e o Convento das Capuchas. A comitiva percorreu ainda as ruas, até à Praça Sá da Bandeira (Largo do Seminário) e regressou ao Jardim da Liberdade, local de términus desta iniciativa.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Sul recebeu um apoio financeiro da Câmara de Santarém, no valor de dois mil e quinhentos euros (2.500,00 €), para ajudar a suportar as despesas dessa entidade, e de forma a ajudar à criação de uma bolsa de investigação, no valor de quinze (15.000,00 €) mil euros.

No domingo, dia 19 de maio, o Jardim da Liberdade foi palco de aulas de grupo, a cargo de alguns ginásios, sediados em Santarém, promoção de artesanato e venda de produtos alimentares e doçaria tradicional do Ribatejo.

A LPCC é uma das mais antigas e prestigiadas instituições na luta contra o cancro em Portugal e tem como missão apoiar os doentes oncológicos e suas famílias, promover a educação para a saúde, prevenir o cancro e estimular a formação e a investigação em oncologia.

Neste sentido, a LPCC tem desenvolvido diversas iniciativas de angariação de fundos para financiar projetos de investigação científica de excelência na área do cancro que contribuam para o avanço do conhecimento e para a melhoria da qualidade de vida dos doentes.