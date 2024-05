NERSANT apoia empreendedorismo dos estudantes do IPSantarém

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, no âmbito da sua parceria com o Instituto Politécnico de Santarém, colaborou na passada semana na preparação das equipas ao programa PoliEmprende, capacitando os estudantes deste instituto para a final deste concurso de empreendedorismo nacional no ensino superior politécnico.

Sendo o apoio ao empreendedorismo e criação de empresas uma das especializações da NERSANT, a associação empresarial, no âmbito da sua integração na rede Corporate do Instituto Politécnico de Santarém, participou na passada semana em dois momentos cruciais do concurso PoliEmpreende.

A colaboração iniciou-se no dia 16 de maio, com uma sessão de capacitação realizada no IPSantarém. Durante esta sessão, as equipas participantes no PoliEmpreende receberam, por parte da NERSANT, orientação e apoio para desenvolverem e refinarem os seus projetos, preparando-se para a Sessão Final de Júri. Foi também apresentado o Programa de Aceleração de Ideias de Negócio da NERSANT, que oferece um apoio contínuo ao empreendedorismo na região, de forma totalmente gratuita.

A Sessão Final de Júri aconteceu no dia 17 de maio, no auditório da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém. Nesta sessão, oito equipas provenientes das diversas escolas do IPSantarém apresentaram os seus projetos. O júri, composto por representantes da NERSANT, da empresa J.J. Louro e da Caixa Geral de Depósitos, avaliou cada projeto, atribuindo os prémios de 1.º, 2.º e 3.º lugares, além de um prémio especial para o projeto mais tecnológico. A equipa vencedora vai agora apresentar-se na final nacional que decorrerá na Universidade da Madeira (Funchal) de 2 a 5 de setembro.

Esta colaboração entre a NERSANT e o IPSantarém no âmbito do PoliEmpreende é mais um exemplo do compromisso da NERSANT com o desenvolvimento económico e a promoção do empreendedorismo na região de Santarém. Para mais informações sobre o apoio da NERSANT ao empreendedorismo e sobre o Programa de Aceleração de Ideias de Negócio, os interessados devem consultar o portal Sítio do Empreendedor, em http://sitiodoempreendedor.nersant.pt/.

De referir que a rede PoliEmpreende é a maior no panorama do empreendedorismo nacional no ensino superior politécnico. Esta rede promove a cultura empreendedora, motivando o desenvolvimento da criatividade, das ideias inovadoras e valorizando o conhecimento gerado, junto de todos os que participam no concurso de ideias e planos de negócios.