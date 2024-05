ULS da Lezíria e Ordem dos Psicólogos assinam protocolo para avaliar profissionais

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria e a Ordem dos Psicólogos Portugueses assinaram esta quinta-feira, dia 23 de maio, um protocolo para a implementação de um questionário, que pretende avaliar os riscos psicossociais dos profissionais da ULS da, ou seja os fatores no ambiente de trabalho que podem afetar a sua saúde mental e o bem-estar.

O protocolo estabelece que a ULS da Lezíria se compromete “a afetar um psicólogo para avaliar os riscos psicossociais, enquanto representante técnico responsável que atue, individualmente e/ou em equipa a constituir, na avaliação, prevenção e intervenção em riscos psicossociais junto dos colaboradores da ULS da Lezíria”.

Além disso, a ULS da Lezíria responsabiliza-se ainda “a avaliar o(s) impacto(s) da intervenção do(s) psicólogo(s) na área da saúde do trabalho relativamente às atividades desenvolvidas no âmbito da atividade à qual se refere o protocolo; a permitir à OPP a utilização dos dados recolhidos para fins exclusivos de investigação e assegurando a total salvaguarda e confidencialidade dos mesmos; e a participar em eventos no âmbito da avaliação, prevenção e intervenção em riscos psicossociais nos locais de trabalho, apresentando projetos, atividades e dados recolhidos”.

Por sua vez, a OPP, que no âmbito das suas atribuições promove a campanha Healthy Workplaces, compromete-se a “disponibilizar instrumentos de avaliação dos riscos psicossociais ao(s) psicólogo(s) com intervenção nesta área; a integrar na formação na área dos riscos psicossociais e respetivos instrumentos de avaliação o psicólogo responsável por este projeto; a participar em eventos no âmbito da avaliação, prevenção e intervenção em riscos psicossociais nos locais de trabalho, apresentando projetos, atividades e dados recolhidos”.

O protocolo foi assinado por Tatiana Silvestre, presidente do Conselho de Administração (CA) da ULS da Lezíria, por Ana Mendes Castelo, coordenadora da Unidade de Psicologia dos Cuidados Hospitalares, por Cristina Pereira, vogal da Direção da OPP, e por Linda Vaz, presidente interina da Delegação Regional do Centro da OPP.

O ato contou com a presença de Ana Rita Paulos, diretora clínica para os cuidados de saúde hospitalares, de João Soares Ferreira, diretor clínico para os cuidados de saúde primários, de João Formiga, enfermeiro diretor, e de Hugo de Sousa, vogal executivo.