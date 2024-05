Mário Silvestre promovido a 2.º Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil

Mário Silvestre, ex-comandante Operacional Distrital da Proteção Civil de Santarém, foi promovido a 2.º Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, numa cerimónia que decorreu hoje, em Carnaxide.

Mário Silvestre, 51 anos, é Mestre em Riscos e Proteção Civil e titular de diversos cursos de formação no quadro do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.

De 2020 até à data exerceu as funções de Adjunto de Operações Nacional do Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil. Do seu percurso profissional, destacam-se igualmente as funções de Comandante Operacional Distrital de Santarém, cargo que desempenhou de 2013 a 2020, de Comandante Operacional Municipal do Cartaxo, e de Comandante dos Bombeiros Municipais do Cartaxo.

É perito da União Europeia em matéria de proteção civil, tendo integrado e chefiado missões internacionais no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia. Em 2023 esteve no Chile no contexto dos incêndios florestais que afetaram aquele país. Do seu curriculum constam diversos louvores.

O secretário de Estado da Proteção Civil, Paulo Simões Ribeiro, acompanhado pelo presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Duarte da Costa, presidiu à cerimónia de tomada de posse do novo 2.º Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil.

A cerimónia contou com a presença dos Diretores Nacionais, de elementos da estrutura de Comando e da estrutura operacional da ANEPC, de Chefes de Serviços, entre outros elementos.