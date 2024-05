Vinhos do Tejo anunciam vencedores de concurso a 21 de junho

Nos dias 21 e 22 de maio, realizou-se o XIV Concurso Vinhos do Tejo. Tal como na edição anterior, teve lugar no auditório da Casa-Museu dos Patudos, em Alpiarça, Cidade do Vinho 2024, num cluster a que se juntam Almeirim, Cartaxo e Santarém.

Promovido pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) e presidido pelo sommelier e consultor dos Vinhos do Tejo Rodolfo Tristão, esta edição teve o mais concorrido painel de jurados de sempre, com cerca de 50 participantes, vindos de norte a sul do país, entre enólogos, provadores profissionais – elementos das CVR, por exemplo –, críticos de vinhos, jornalistas, bloggers, instagrammers, sommeliers e compradores, na sua maioria com assiduidade nos dois dias. No que toca a vinhos, foram 214 as referências avaliadas em prova cega.

Como é habitual, os vencedores só vão ser conhecidos na anual Gala Vinhos do Tejo, que este ano se realiza na sexta-feira (e não ao sábado, como sempre aconteceu), dia 21 de junho, como forma de dar as boas-vindas ao verão. O palco de 2023 – e, curiosamente, de 2011, na altura com o nome e marca Vale d’Algares – repete-se, tendo lugar no espaço de eventos da ODE Winery, em Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo.

No que toca a número de amostras, a edição deste ano acompanha o crescimento de cerca de 33% que houve de 2022 para 2023, ano em que foram apenas mais seis os vinhos em prova, face a este ano. De frisar que o Concurso Vinhos do Tejo tem como objetivo premiar vinhos com garantia de qualidade e sentido de origem, ou seja, referências que enverguem o selo de Denominação de Origem Controlada – DOC do Tejo – ou Indicação Geográfica – IG Tejo. Devem ainda ter produções acima das 1500 garrafas, podendo assim chegar com alguma visibilidade ao mercado.

Para além do trabalho de avaliação vínica, os jurados do Concurso Vinhos do Tejo foram convidados e agraciados com um programa paralelo, que passou pela visita aos produtores ODE Winery – numa espécie de visita de inspeção àquele que vai ser o palco da Gala Vinhos do Tejo 2024 – e Quinta da Atela, em Alpiarça, onde para além de visita e prova, almoçaram. O almoço do primeiro dia foi uma oferta do Município de Alpiarça (Cidade do Vinho 2024) e teve lugar ali mesmo, numa acolhedora sala da Casa-Museu dos Patudos, sendo que o jantar foi no Amassa, restaurante de inspiração italiana, situado em pleno centro histórico de Santarém, a capital do Gótico.

Gala Vinhos do Tejo 2024 volta ao espaço de eventos da ODE Winery

A Gala Vinhos do Tejo 2024 vai ser palco do anúncio e entrega de prémios de várias iniciativas, desde logo os já referidos vencedores do Concurso Vinhos do Tejo. A isto somam-se os sempre muito aguardados Prémios Vinhos do Tejo 2024 – galardoando os agentes económicos inscritos na CVR Tejo nas categorias de Empresa Dinamismo, Empresa Excelência, Enólogo do Ano e Prémio Carreira – e, na edição deste ano, os premiados da 11.ª edição do Tejo Gourmet – Concurso de Vinhos e Iguarias, que se intercalam ano sim, ano não, com os vencedores do Tejo Anima e do Concurso de Fotografia Vinhos do Tejo.

Este é um evento que se destina a convidados, entre produtores e envolvidos nas diferentes iniciativas premiadas, mas também ao público que se queira juntar a esta que é uma festa da região, dos vinhos e da gastronomia. O valor da inscrição é de €45,00 e inclui a participação na cerimónia de entrega de prémios, cocktail, jantar e animação com DJ. As inscrições terminam a 07 de junho e são feitas junto da Confraria Enófila de Nossa Senhora do Tejo, através do e-mail confraria.enofila.tejo@gmail.com ou número de telemóvel 919 544 548.