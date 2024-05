Ciclo Urbano da água chega nas Escolas

A empresa Águias do Ribatejo está a abordar o Ciclo Urbano da Água nas escolas dos sete municípios que integram a empresa intermunicipal. Esta quarta-feira, 29 de maio, a AR esteve na EB 2/3 Manuel Figueiredo em Torres Novas.



Pedro Mourão, técnico responsável pelos sistemas de abastecimento e saneamento

em Torres Novas, explicou o caminho da água desde a captação, a mais de 150

metros de profundidade em alguns locais, até às torneiras que abastecem mais de 30

mil pessoas no concelho de Torres Novas.

A AR é também responsável pela recolha, encaminhamento e tratamento das águas

residuais, vulgo “esgoto”, que são devolvidas ao ciclo urbano da água após tratamento

e certificação da qualidade do tratamento.

O técnico alertou para os cuidados a ter com o uso da sanita onde só cabe o papel

higiénico e a água. Apesar da sensibilização continuam a aparecer nas obras de

entrada das ETAR: toalhetes, cabelos, cotonetes, panos, lâminas descartáveis e outros

resíduos que devem ser colocados no caixote e encaminhados para o contentor de

Resíduos Sólidos Urbanos.

“A sanita não é o caixote do lixo. A falta de cuidado gera entupimentos em casa e nas

escolas. E podem causar problemas graves na ETAR, com avarias e danos nos

equipamentos” alertou Pedro Mourão.



A AR tem em funcionamento mais de meia centena de ETAR nos concelhos de

Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres

Novas. Os equipamentos recebem habitualmente visitas de alunos, professores e

investigadores da área do ambiente ao abrigo da responsabilidade social e ambiental

da AR que incentiva o acesso ao conhecimento através da investigação.



Francisco Oliveira, Presidente do Conselho de Administração da AR realça a

importância das escolas como meio para chegar às comunidades e às famílias: “As

ações da AR nas escolas, universidades seniores e espaços públicos ajudam a levar a

mensagem de sensibilização junto dos clientes e consumidores e aproximam a marca

AR do seu público”, adianta o administrador que é também Presidente da Câmara

Municipal de Coruche.

Francisco Oliveira explica que “a rede de saneamento da AR tem 1200 km, sendo uma

parte significativa de rede nova que substituiu a existente em alguns casos há mais de

30 anos”.

A AR investiu mais de 160 ME em obras nos sistemas de abastecimento e saneamento

desde que entrou em funcionamento há 15 anos.