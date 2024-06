Obras condiconam abastecimento de água

A empresa Águas do Ribatejo informa que os trabalhos em curso para ligação de ramais à nova conduta na Rua dos Açores, em Almeirim vão continuar até terça-feira 18 de junho.

Nesse sentido, são previsíveis constrangimentos e eventuais falhas no abastecimento por períodos curtos nos dias 17 e 18 de junho (segunda e terça-feira) no período entre as 08h00 e as 18h00.

“Pedimos desculpa pelos impactos causados junto dos clientes domésticos e comerciais, mas trata-se de uma melhoria significativa na qualidade e segurança do abastecimento na zona antiga de Almeirim”, le-se na nota enviada pela empresa Águas do Ribatejo.