António Fernandes deixou, depois de dois anos ao serviço, o Comando do Posto Territorial da GNR de Almeirim e na hora da saída deixou uma mensagem aos almeirinenses.



“Foi com um gosto enorme que servi e que procurei encontrar soluções para os vossos problemas. Sou de Almeirim, sinto-me de Almeirim e “respiro” Almeirim há quase 27 anos. Apesar disso por vezes devemos mudar de ares e não nos acomodarmos aos lugares que ocupamos e com a mesma humildade que o ocupei, o deixei”, começou por dizer o Sargento Adjunto.



Depois deixou um agradecimento “a todas as entidades parceiras, com quem trabalhei em conjunto, sempre em prol da solução em total parceria. Aproveito ainda para deixar um agradecimento especial aos meus, pela forma como suportaram as minhas ausências.”



Neste texto publicado na rede social, o antigo comandante fez um agradecimento “aos meus militares por me terem apoiado sempre na minha ação de comando. Agradeçam e sejam agradecidos, porque é essa humildade que nos faz andar para a frente”.