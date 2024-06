Dia preenchido com muita natação em Almeirim

O 16.º Torneio de Natação Cidade de Almeirim, organizado pela Associação de Natação do Distrito de Santarém e a Secção de Natação dos 20kms de Almeirim, arranca às 9h30, do próximo domingo, dia 23 de junho, nas Piscinas Municipais.

O XIII Festival de Natação Artística está agendado para as 15h00, com os clubes participantes Abóboda, Associação 20kms de Almeirim, Cascais Water Polo clube, Escola de Natação Búzios, GesLoures, Vila Franca de Xira e Viver Santarém. Serão atribuídos troféus de participação a todos os Clubes. Antes, pelas 14h30, haverá a participação especial da Escola de Dança da Secção de Dança dos 20kms de Almeirim.



Na modalidade de Natação Artística, o torneio conta com a presença e participação da atleta portuguesa Filipa Abreu (Cascais Water Polo Clube), recém-medalhada com ouro em solo técnico e solo livre, no Open de Bruxelas Masters.



A prova atribui medalhas aos três primeiros classificados por prova e género na categoria de Infantis e troféus a todos os clubes, de acordo com a classificação coletiva obtida pelos nadadores Infantis.



As equipas participantes são a Associação 20kms de Almeirim, CAFZ, CNTN, CNTejo, CLAC, Clube de Natação de Rio Maior, Clube Náutico de Abrantes, Juventude Ouriense, SFUS e Viver Santarém.



As entradas são gratuitas e, durante todo o dia, há bar da secção para angariação de fundos com venda de café, bolos, entre outros… A organização conta com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e Associação 20kms de Almeirim.