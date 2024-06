Câmara de Almeirim volta a garantir refeição a alunos com necessidades durante o verão

A Câmara Municipal de Almeirim volta a garantir o serviço de almoço para os alunos do concelho com necessidades durante as férias de verão, até ao dia 13 de setembro, exceto na semana de 26 a 30 de agosto, altura em que os serviços estarão encerrados.

O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, que esclarece que “este serviço se destina aos alunos dos vários níveis de ensino, básico e secundário, podendo abranger o pré-escolar (caso tenham irmãos a frequentar os outros níveis de ensino e vão devidamente acompanhados)”.

Os refeitórios abertos para este serviço são os da EB Charcos, EB Fazendas nº 1, EB de Paço dos Negros e EB de Benfica do Ribatejo. A responsabilidade de levar os alunos ao refeitório, onde as refeições serão servidas entre as 12h00 e as 13h00, cabe aos encarregados de educação.

A câmara pede que os interessados se inscrevam na escola que frequentam ou no Gabinete de Educação do Município, através dos contactos 243 594 277 ou educacao@cm-almeirim.pt.