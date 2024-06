Jardim dos Charquinhos requalificado até à primavera de 2025

O Jardim dos Charquinhos, a primeira obra a ser inaugurada no pós 25 de Abril de 1974, vai ser alvo de requalificação até à primavera do próximo ano e o concurso público da empreitada será lançado em breve.

A obra está estimado em cerca de 650 mil euros e prevê uma alteração completa àquela zona da cidade, criando uma ligação ao novo Imóvel de Valências Variadas (IVV), que está prestes a ser concluído, bem como uma nova área mista de árvores e estacionamento, entre o jardim e o Centro Escolar dos Charcos. O projeto prevê ainda a renovação total do parque infantil e das instalações sanitárias daquele espaço.

As árvores do jardim vão ser mantidas e serão colocadas pelo menos mais 12 árvores, seis no jardim e as restantes no futuro parque de estacionamento. Está previsto ainda instalação de um parque de bicicletas e pavimentos em calçada e terra batida.

“Com quase 50 anos, este espaço precisa de uma intervenção com duas premissas. Uma ligação ao IVV, de forma a articular a funcionalidade destes espaços. A outra, o arranjo da zona entre os Charquinhos e o centro escolar para ai fazer um estacionamento com muitas árvores”, destaca Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim.

A empreitada tem um orçamento de cerca de 750 mil euros e será comparticipada por fundos comunitários.