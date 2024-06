Câmara de Santarém entrega quatro habitações em Alfange

O Município de Santarém entregou, no dia 25 de junho, as chaves de quatro casas, no Bairro Calouste Gulbenkian, em Alfange.

A requalificação destas casas, orçadas em cerca de trinta mil euros cada, fazem parte do Programa Local de Habitação (PLH), do Município de Santarém, aprovado em março de 2021, no valor de vinte (20) milhões de euros, e assinado com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana – IHRU.

Estas habitações têm cozinha, devidamente equipada com fogão, cilindro, máquinas de lavar roupa e louça, frigorífico e pré-instalação de TDT, dois quartos, casa de banho e um pequeno quintal exterior, com vista para o rio Tejo.

Todas as frações intervencionadas, foram dotadas de novas infraestruturas, nomeadamente, rede de água, esgotos, eletricidade e telecomunicações. As telhas da cobertura foram substituídas e foi colocado isolamento. As habitações foram isoladas com o sistema capoto, e os tetos das frações também receberam isolamento e tetos falsos.

As casas de banho, cozinhas e pavimentos foram totalmente construídas de novo e devidamente equipadas. As janelas e portas foram todas substituídas, quer no interior como no exterior. Estas casas fazem parte da última fase de requalificação deste Bairro.

Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, vice-presidente do Município de Santarém, e os vereadores, Beatriz Martins, Alfredo Amante e Nuno Domingos, entregaram as habitações públicas reabilitadas, a quatro famílias inscritas para receberem habitação social, de forma a oferecer condições de habitação condignas a estas famílias.