Marcus, Joana D’Arc e Folclore nas Festas de Paço dos Negros

A aldeia de Paço dos Negros recebe, de 5 a 7 de julho, as festas em comemoração dos 40º aniversário da Associação do Rancho Folclórico de Paço dos Negros, com animação, música e comes e bebes.

Na sexta feira, dia 5 de julho, as comemorações abrem com o dia da juventude. A abertura está marcada pelas 19h45, com a quermesse. A festa continua pelas 20h00, com a atuação de Nuno Ropio, seguindo-se pelas 21h30, a atuação das Marchas das Fazendas de Almeirim. O ponto alto da noite, acontece pelas 23h00, com o concerto do cantor brasileiro Marcus. A festa encerra com Nuno Ropio, pelas 00h15.

No sábado, dia 6 de julho, as festividades iniciam com a animação musical de João Lérias, pelas 20h00. Joana D’Arc é a artista da noite, que sobe a palco pelas 23h00. À meia-noite, será lançado um grande espetáculo de fogo de artifício e a festa continua, pelas 00h45, com João Lérias.

O domingo é dedicado ao Folclore. O dia começa com a atuação das “Sevilhanas” com o Grupo de Flamenco de Tacon, pelas 16h00, seguindo-se o sorteio de rifas pelas 17h00.

Às 18h00, decorre a entrega das lembranças aos ranchos participantes: Rancho Folclórico de Paço dos Negros, Rancho Regional e Cultural da Branca, Coruche e o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Maçãs, D.Marta, Alfazenrezes.

A festa encerra às 21h00.