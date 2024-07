Casa do Lago abre em Almeirim

O empresários, Diogo Duque e Joana Lourenço Quina abriram um novo espaço de em Almeirim, localizado no parque Zona Norte. A Casa do Lago.



Neste espaço encontra pelos pratos do dia diferenciados, sangrias, cocktails de excelência, Tapas ao final do dia, Sunset’s e música ao vivo nos fins de semana.

Diogo e Joana são empreendedores desde 2017 com o Ginásio Wellness Fitness Club, também localizado em Almeirim, Diogo Quina e Joana Lourenço Quina, resolveram apostar na amizade de anos e assim com o desejo de Diogo Duque em investir, surge o projecto.

A Casa do Lago funciona de 2.ª a domingo das 10h às 22 h. À sexta e sábado até meia noite e encerra, semanalmente, à terça-feira.