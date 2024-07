Avionete cai na região

Uma avioneta caiu esta quarta-feira à tarde junto a uma aldeia do concelho de Abrantes, mas o único ocupante saiu ileso, e o acidente originou um incêndio florestal, já resolvido, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.



Segundo o Comando Sub-Regional do Médio Tejo, o alerta para este acidente, que ocorreu junto à aldeia de Carvalhal, foi dado às 13:26, tendo sido mobilizados vários meios para o local.



O piloto não necessitou de ser transportado para o hospital, tendo sido avaliado por uma viatura médica no local.



Embora o incêndio tenha ocorrido numa zona próxima de habitações, “não causou quaisquer danos”.



Com SIC