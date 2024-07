Marmelo om fruta exclusiva de formanda da Academia do Centro de Frutologia Compal

A edição limitada de Compal Origens Marmelo do Alentejo é exclusivamente feita com fruta produzida pela fruticultora Aurora Santos.

Este néctar com história foi um dos primeiros sabores lançados no mercado Compal e renasce agora no âmbito da formação e do investimento do Centro de Frutologia Compal, uma iniciativa da marca que apoia jovens agricultores e empreendedores frutícolas, com formação e bolsas de instalação, que ambicionam produzir as frutas com melhor qualidade a nível nacional.

Aurora Santos, que trabalha em proximidade com a Compal desde 2017, sendo formanda da Academia do Centro de Frutologia Compal, tem um pomar de quatro hectares de marmelos, fruta aromática, saborosa e de elevada qualidade. A edição limitada de Compal Origens Marmelo do Alentejo, utilizou parte da sua colheita para fazer um néctar único e muito saboroso.

A edição limitada de Compal Origens Marmelo do Alentejo é o tema da mais recente campanha promocional da marca e comunica o apoio que presta aos jovens agricultores portugueses. O ciclo de vida deste produto – da fruta ao néctar – é o fio condutor desta campanha que tem como protagonista a fruticultora Aurora Santos.

A campanha agora lançada, no ar até 14 de julho, relata a história da parceria entre o Centro de Frutologia Compal e a fruticultora Aurora Santos, na voz da própria. Trata-se de um acontecimento histórico que põe em evidência a relevância da frutologia para a marca, assim como o seu traço característico da portugalidade, salientando a origem e a exclusividade da fruta.

Revelando a unicidade entre o pomar de marmelos plantado no Alentejo graças ao trabalho e dedicação da Aurora, a campanha revela a fruta colhida e o produto final, proveniente de um pomar nascido com a formação e investimento do Centro de Frutologia Compal.

A história desta edição limitada e exclusiva de Compal Origens com sabor a Marmelo pode ser vista, com conteúdos dedicados, na TV, rádio e plataformas digitais, bem como em outdoors ou nos pontos de venda habituais.

Para Joana Ferreira, Marketing Manager de Nutrição de Compal, “a edição limitada de Compal Origens de Marmelo do Alentejo evoca o legado da marca e é a prova viva do impacto positivo que o Centro de Frutologia Compal tem na agricultura nacional, apoiando, neste caso, a fruticultora Aurora Santos, em claro benefício para os nossos consumidores”.