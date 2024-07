Suspensão de abastecimento de água

A empresa Águas do Ribatejo, devido a intervenções no Sistema de Abastecimento de Água da Almeirim, com intervenção na Rua de Coruche, é forçada a suspender o abastecimento de água no período entre as 9h e as 13h, no dia 11 de julho de 2024, quinta-feira.

Locais afetados:

Rua de Coruche, entre o cruzamento com a Rua dos Charcos e o entroncamento com a Rua Alfredo Godinho.