Footkart com participação record e um prémio

O Footkart EFKA participou, mais uma vez, na Copa do Guadiana e este ano estabeleceu um record: Pela primeira vez levou sete equipas até ao algarve.

Desde Sub-8 em futebol 5; Sub-9, Sub-10, Sub-11, Sub-12 em futebol 7; Sub-13 em futebol 9 e Sub-15 em futebol 11.

“Todas as equipas demonstraram ao longo do torneio serem muito competitivas e em todos os momentos dignificaram o futebol de formação realizado em Almeirim”, destaca o clube numa nota de balanço do torneio.

De realçar o 2.º lugar alcançado pelos Sub-8 no quadro B; os Sub9 por apenas terem “caído” nos quartos de final e no desempate por grandes penalidades; o 4.º lugar alcançado pelos Sub11 no quadro A; os Sub15 que ficaram pelos quartos de final; os Sub12 que ficaram pelos oitavos de final; os Sub10 que ficaram pelos oitavos de final no quadro B.

Sendo que um dos momentos do torneio foi o cartão branco que o treinador, Bruno Custódio, da equipa de Sub-10 recebeu no decorrer do último jogo da equipa.

“Parabéns a todos os jogadores, treinadores, delegados, diretores e chefe de comitiva e OBRIGADO a todos os PAIS que possibilitaram mais este momento aos seus filhos / nossos jogadores”, conclui o Footkart.