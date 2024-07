30 empreendedores impulsionam crescimento económico da região

Chegou ao fim, no passado dia 11 de julho, mais uma edição do Programa de Aceleração de Ideias de Negócio promovido pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém. Esta iniciativa, que se desenrolou desde o dia 25 de junho, contou com a participação de 30 empreendedores provenientes de diversos pontos do distrito, e decorreu de forma híbrida, com sessões presenciais na Startup Santarém e online. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações de apoio ao empreendedorismo e criação de empresas dinamizado pela NERSANT, que pretende promover o crescimento económico da região.

Financiado pelo PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, este programa visou capacitar os empreendedores para transformar as suas ideias em negócios viáveis. A abordagem personalizada e prática do programa permitiu aos participantes desenvolver e aperfeiçoar as suas ideias de negócio, preparando-as para a implementação no mercado.

Os 30 empreendedores participantes tiveram acesso a mentoria especializada e workshops gratuitos, que os ajudaram a desenvolver ideias criativas e preparar projetos empresariais robustos e alinhados com as necessidades do mercado atual. A primeira sessão, intitulada “Kickoff: iniciação ao empreendedorismo e intra-empreendedorismo”, abordou temas essenciais como o conceito de empreendedorismo, as características do empreendedor e a importância do intra-empreendedorismo, incentivando a atividade empreendedora dentro das empresas para aumentar a inovação e competitividade.

O programa incluiu ainda sessões de capacitação duas vezes por semana, abrangendo tópicos fundamentais para o sucesso empresarial, tais como “Desenvolvimento do modelo de negócio”, “Lançamento e refinamento do modelo de negócio”, “Estratégias de marketing e crescimento”, “Pitching e storytelling”, “Networking para o sucesso” e “Finanças para empreendedores: do planeamento ao investimento”. Estas sessões equiparam os empreendedores com as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios do mundo empresarial contemporâneo, incluindo a preparação para apresentar as suas ideias a potenciais investidores.

Com esta edição do Programa de Aceleração de Ideias, a NERSANT reafirma o seu compromisso com o apoio ao empreendedorismo e à criação de empresas na região de Santarém. A iniciativa, designada Vale Incubadoras, resultou de uma parceria com o Instituto Politécnico de Santarém e o ISLA Santarém, e destacou-se pela sua contribuição para o desenvolvimento económico regional. Através do mesmo, 30 empreendedores puderam capacitar-se para a criação e gestão do seu negócio.