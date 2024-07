Vinhos do Tejo na Praia: 7.ª edição com provas e prémios até 13 de agosto 

Chegamos a julho e, pelo sétimo ano, uma “comitiva” de Vinhos do Tejo acompanha o ritual dos portugueses e ruma a uma mão cheia de praias da nossa costa. Durante um mês, de 13 de julho a 13 de agosto, a ação Vinhos do Tejo na Praia vai dar a conhecer vinhos produzidos no concelho de Almeirim nas praias da Nazaré (13 e 14 de julho), Peniche (17 de julho), Foz do Arelho (20 e 21 de julho), Lagos (03 e 04 de agosto), Praia da Rocha (10 e 11 de agosto) e Olhão (12 e 13 de agosto).

Promovida pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, em parceria com a Câmara Municipal de Almeirim, esta iniciativa tem como objetivo dar a conhecer e promover alguns dos vinhos da região, ideais para os dias quentes de verão, brindando e refrescando os veraneantes dos areais percorridos.

No total de nove referências, com seis brancos e três rosés, a caravana Vinhos do Tejo nas Praias leva na bagagem vinhos frescos, frutados e descomplicados, ideais para beber nos dias quentes, a sós ou em boa companhia, durante ou mesmo fora das refeições desta época estival. Com origem em quatro produtores do concelho de Almeirim e com a particularidade de estarem à venda em supermercados e hipermercados, os eleitos são o Cacho Fresco branco e rosé (€2,19), o Obelisco branco e rosé (€2,59), da Adega de Almeirim; o Conde Vimioso Colheita Selecionada branco e rosé (€4,90), da Falua; o 3 Castas branco (€3,29), da Fiuza; e o branco(€4,10) e o Fernão Pires (€6,10), da Quinta da Alorna.

Os Vinhos do Tejo são para os adultos, mas esta ação destina-se também aos seus companheiros de praia, com oferta de brindes “sem álcool” para os mais novos. Uma roda da sorte vai permitir, a cada jogada, o acesso a um de vários prémios: frisbee, baralho de cartas, leque, guarda-sol, almofada insuflável, bola insuflável e chapéu de palha. Enófilos e crianças vão ser desafiados para divertidas fotos emolduradas pelos Vinhos do Tejo nas Praias.