Raposenses reunidos em 25.º Encontro que contou com presença do Bispo

Este sábado, dia 20 de julho, realizou-se o 25.º Encontro da terceira idade da Raposa e o evento contou com a presença do Bispo de Santarém, D. José Augusto Traquina Maria.



Cristina Casimiro, presidente de junta, ainda durante o evento disse a O ALMEIRINENSE que “está muito animado com muito convívio e animação, eles dançam, conversam, tiram fotografias uns com os outros para mais tarde recordar, estamos a viver um dia muito feliz e completar a grandiosidade do encontro.”





A autarca destacou ainda a presença do Bispo D. José Traquina que deixou uma bonita mensagem para todos: ” É muito gratificante poder proporcionar aos meus Raposenses momentos como este que estamos a viver, tão intensos, onde reina a alegria, a felicidade e muita animação. A Junta está sempre junto da sua população de forma a que se sintam bem, e saibam que estamos cá para os ajudar, se estiverem bem nós também estamos.”

Em conclusão e orgulhosa do evento organizado pela junta, Cristina afirmou: “Hoje estou de coração cheio!”