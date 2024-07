Matilde e Madalena Costa (foto em cima) sobem ao plantel sénior do Torreense. As atletas de 19 anos, filhas do antigo jogador de U. Almeirim e Fazendense Samuel, estão a ver reconhecidas a qualidade desportiva e a entrega ao futebol feminino.





As manas Costa vão jogar assim na principal divisão do futebol feminino em Portugal e começam o campeonato, em agosto, com o Benfica.