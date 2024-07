Leonor Pinho em grande abre as portas do Mundial

A atleta almeirinense, Leonor Pinho, de 19 anos, subiu ao pódio duas vezes na última etapa de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo de Teqball 2024, que se realizou em Lisboa no sábado, dia 20 de Julho.

A jovem atleta dos “Caixeiros” de Santarém terminou a categoria de Singles Femininos no 3º lugar e a de Doubles Femininos na 2ª posição, fazendo dupla com a sua colega de equipa, Carolina Clemente.

Com estes resultados, Leonor Pinho termina a Fase de Apuramento para o Mundial no 2º lugar, atrás de Manuela Parente, do Porto, que garantiu o lugar na Seleção Nacional, sendo a primeira suplente na categoria de Singles Femininos.

“Estou muito feliz, sei que posso um dia representar Portugal num Mundial, mas sei que tenho que treinar mais, ainda falta um bocadinho. Conto com o apoio de todos os almeirinenses, porque sou de Almeirim e dos Caixeiros com muito orgulho”, afirmou a jovem visivelmente emocionada no final da competição.