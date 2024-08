“Ambulância Mágica” concretiza desejo de doente de visitar o Santuário de Fátima

A Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos (ECSCP) da ULS da Lezíria, em articulação com o projeto Ambulância Mágica da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), concretizou o sonho de uma utente de visitar o Santuário de Fátima, no passado dia 12 de julho.

A ECSCP da ULS da Lezíria acompanha no domicílio, pessoas com doenças crónicas, progressivas, graves e incuráveis, que se encontram em situação de dependência e reconhece a importância de olhar para as várias dimensões do doente (física, psicológica, social e espiritual), essenciais para o seu bem-estar integral. Neste sentido, durante o acompanhamento de uma utente, a equipa percebeu que a fé desempenhava um papel crucial na sua forma de enfrentar os desafios da doença, tendo manifestado interesse em visitar o Santuário de Fátima. Deste modo, ao tomar conhecimento do projeto “Ambulância Mágica”, que realiza desejos de final de vida a pacientes em cuidados paliativos, a ECSCP procurou viabilizar esta visita especial.

O projeto “Ambulância Mágica” é inovador em Cuidados Paliativos, tendo sido vencedor do concurso Projetos Inovadores de Intervenção em Cuidados Paliativos, no Programa Humaniza da Fundação “la Caixa”. O projeto disponibiliza uma ambulância, que permite a estabilidade do doente durante as deslocações, assim como o apoio de uma equipa técnica multidisciplinar especializada, que acompanha todo o processo. Com o final do financiamento, este projeto depende exclusivamente de donativos, sendo que cada contribuição faz uma diferença significativa na vida de uma pessoa. (Mais informação em: https://ambulanciamagica.pt/)

“A visita ao Santuário de Fátima trouxe imensa alegria e paz à utente, conforme registou num quadro de ardósia, tendo inclusivamente desejado prolongar um pouco mais a estadia, saboreando um gelado num dia de muito calor. Foi um momento igualmente reconfortante para a sua família, que teve a oportunidade de acompanhar esta experiência”, conta Catarina Esparteiro, médica que coordena a ECSCP, salientando que “para a ECSCP da ULS da Lezíria foi gratificante promover e presenciar a felicidade que esta experiência proporcionou à utente e família”.

Recorde-se que a ECSCP da ULS da Lezíria é uma equipa especializada que assume um papel fundamental, através da promoção da melhoria da qualidade de vida, da redução do sofrimento e da manutenção da dignidade até ao final da vida, tentando sempre que possível, proporcionar um ambiente de paz e serenidade aos doentes e às suas famílias.