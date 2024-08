Governo aprova novo regime de gratuitidade em museus e monumentos

Os portugueses e residentes em Portugal passam a poder visitar 37 museus, monumentos e palácios do Ministério da Cultura no Continente, gratuitamente, 52 dias por ano, a qualquer dia da semana. Até agora a gratuitidade estava limitada aos domingos e feriados.

“A decisão da Ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, que entra em vigor a 1 de agosto de 2024, permite também que cada pessoa visite mais de um museu ou monumento num dos 52 dias de gratuitidade”, explica o Governo em comunicado.

O processo é simples: à entrada em cada museu ou monumento, cada visitante deve apresentar numa das bilheteiras – uma primeira vez para registo – o seu Cartão de Cidadão e indicar o seu número de contribuinte. Quando entrar novamente num museu ou monumento deverá dirigir-se à bilheteira e voltar a apresentar o seu Cartão de Cidadão para lhe ser descontado o dia no computo dos 52 dias de acesso gratuito.

“Garantir o acesso à cultura é uma medida estruturante do Programa da Cultura do Governo”, pode ler-se na mesma nota.

Os portugueses e residentes em território nacional podem visitar em qualquer dia da semana, gratuitamente, os museus, monumentos e palácios que se seguem:

Convento de Cristo, em Tomar. Fortaleza de Sagres, em Vila do Bispo. Mosteiro de Alcobaça, em Alcobaça. Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha. Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. Museu de Alberto Sampaio e extensão no Palacete de Santiago, em Guimarães. Museu de Arte Popular, em Lisboa. Museu de Lamego, em Lamego. Museu José Malhoa, em Caldas da Rainha. Museu Nacional da Música, em Mafra. Museu Nacional da Resistência e da Liberdade, em Peniche. Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa. Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa. Museu Nacional de Arte Contemporânea — Museu do Chiado, em Lisboa. Museu Nacional de Conímbriga, em Condeixa-a-Nova. Museu Nacional de Etnologia, em Lisboa. Museu Nacional de Machado de Castro, em Coimbra. Museu Nacional de Soares dos Reis e Casa-Museu Fernando de Castro, no Porto. Museu Nacional do Azulejo, em Lisboa. Museu Nacional do Teatro e da Dança, em Lisboa. Museu Nacional do Traje, em Lisboa. Museu Nacional dos Coches e Picadeiro Real, em Lisboa. Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo e Igreja das Mercês, em Évora. Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu. Museu Rainha D. Leonor e extensão na Igreja de Santo Amaro, em Beja. Paço dos Duques, Castelo de Guimarães e Igreja de São Miguel do Castelo, em Guimarães. Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa. Palácio Nacional de Mafra, em Mafra. Panteão Nacional, em Lisboa. Torre de Belém, em Lisboa. Museu D. Diogo de Sousa, em Braga. Museu dos Biscainhos, em Braga. Museu da Terra de Miranda, em Miranda do Douro. Museu do Abade de Baçal, em Bragança. Museu Dr. Joaquim Manso, na Nazaré. Museu da Cerâmica, em Caldas da Rainha. Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, em Lisboa.