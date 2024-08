Chamusca acolhe grande evento de Gaming em agosto

A Chamusca recebe no próximo dia 10 de agosto o grande evento Chamusca Gaming Fest, numa iniciativa promovida pela equipa ISTR eSPORTS com o apoio do Município da Chamusca, em colaboração com a equipa Esports ESDRM e a Secção de Patinagem Artística da União Desportiva da Chamusca.

Este encontro, que promete atrair gamers de todo o país é gratuito, realiza-se no Cineteatro da Chamusca e pretende ser um marco no calendário dos entusiastas de videojogos.

Com o objetivo de promover a cultura dos videojogos na região do Ribatejo e proporcionar aos participantes uma experiência completa que combina a competição saudável, o convívio social e o desenvolvimento de competências, esta ação pretende unir diferentes gerações de jogadores, criando um espaço onde o passado e o presente dos videojogos se encontram, desde as clássicas máquinas de árcade aos mais modernos setups de PC. Este encontro serve também como uma plataforma para a troca de conhecimentos e experiências entre influenciadores, jogadores amadores e profissionais.

O Chamusca Gaming Fest contará com a presença da campeã nacional e ibérica de Call of Duty Mobile, Gudan, que irá participar nos torneios e partilhar as suas experiências com os fãs. A sua participação trará uma dimensão extra de competitividade e inspiração para todos os presentes.

A programação será diversificada e inclui torneios de videojogos, painéis de discussão com influenciadores da indústria e diversas atividades interativas. Entre os destaques do evento estão os torneios de FIFA 24 e Call of Duty Mobile, com a entrega de prémios para os vencedores. Do programa faz parte também uma interligação entre o mundo passado e moderno dos videojogos, com áreas dedicadas a árcades e PC, proporcionando uma experiência única para todas as gerações de gamers.

Programa:

09:30 – Abertura das portas

– Abertura das portas 10:00 – Início dos torneios

– Início dos torneios 11:30 – Final da Liga de Call of Duty Mobile

– Final da Liga de Call of Duty Mobile 13:00 – Almoço

– Almoço 14:00 – Reinício dos torneios

– Reinício dos torneios 19:00 – Final do torneio de FIFA 24

– Final do torneio de FIFA 24 20:30 – Entrega de prémios

– Entrega de prémios 21:00 – Encerramento

Nota: Os horários podem alterar-se consoante o necessário.

A Equipa ISTR é uma organização dedicada ao mundo dos jogos eletrónicos, com uma grande paixão pelo desporto e competição. Através dos nossos esforços, procuramos oferecer aos nossos jogadores uma experiência emocionante que vai muito além de uma simples partida, proporcionando um ambiente de camaradagem, desenvolvimento de habilidades e crescimento pessoal.