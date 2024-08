Bombeiros de Almeirim realizam um número excecional de 25 ocorrências em 24 horas

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim tiveram um dia muito ocupado no passado sábado, dia 3 de agosto, ao terem realizado 25 ocorrências em 24 horas, num total de 1146 quilómetros percorridos. Este é um número excecional, pois segundo Telmo Ferreira, comandante da corporação, a média destas ocorrências realizadas por dia está entre as sete e as dez.

23 destas ocorrências estão relacionadas com emergências, sendo que uma delas envolveu uma pessoa ferida numa agressão com arma de fogo, ocorrida no acampamento de indíviduos de etnia cigana, junto à Zona Industrial de Almeirim. A vítima foi transportada para o hospital com ferimentos ligeiros.

Um despiste de um veículo ligeiro de passageiros, na EN118, perto da Adega de Benfica do Ribatejo, mobilizou os bombeiros de Almeirim neste dia. O condutor e único ocupante da viatura saiu ileso do acidente.

Os operacionais foram ainda chamados a uma abertura de elevador com socorro, na Zona Norte, em Almeirim.

A corporação rejeitou ainda dois serviços de emergência, devido à ocupação das ambulâncias que estavam em circulação.