Convento de S. Francisco recebe XIII jornadas de alimentação animal

Santarém recebe as XIII Jornadas de Alimentação Animal, em conjunto com a segunda edição do Fórum de Alimentação Animal, promovidas pela Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animal – IACA e pelo Laboratório Colaborativo FeedInov – FeedInov CoLAB.

As jornadas, que se realizam nos dias 18 e 19 de setembro, no Convento de S. Francisco, em Santarém, promovem o encontro e a discussão entre a Indústria de Alimentação Animal e a academia, fortalecendo a ligação e a interface entre estes dois pilares do setor agroalimentar como um espaço de partilha de conhecimento e inovação na área da alimentação animal. A sessão de abertura contará com a presença de José Manuel Fernandes, Ministro da Agricultura e Pescas.

Esta iniciativa privilegia a apresentação, discussão e partilha das mais recentes inovações e trabalhos, na área da alimentação animal em Portugal, onde se demonstra o compromisso da indústria com a inovação e na resposta aos desafios de sustentabilidade que o setor enfrenta, promovendo o desenvolvimento e a utilização de soluções e tecnologias inovadoras baseadas na ciência para medir, avaliar e melhorar o desempenho ambiental e a sustentabilidade da Fileira da produção animal, com impactos muitos relevantes na atividade pecuária e cadeia de abastecimento.

Estas Jornadas de Alimentação Animal celebram os 30 anos de existência na Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animal – IACA, da Secção de Pré-Misturas e Aditivos, pelo que representa uma oportunidade única para debater o passado, presente e futuro da nutrição e alimentação animal, com oradores nacionais e internacionais de inegável prestígio.

Esta ação conta com a participação de especialistas, investigadores e profissionais do setor, que vão abordar os desafios e oportunidades na nutrição animal, promovendo a sustentabilidade, a segurança alimentar e as melhores práticas na produção pecuária, bem como as últimas tendências e contribuições científicas que estão a moldar o futuro da alimentação animal em Portugal.