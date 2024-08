Exposição “100 anos de Futebol no Ribatejo” em Coruche

A Galeria do Mercado Municipal de Coruche recebe, de 7 a 18 de agosto, a exposição itinerante “100 Anos de Futebol no Ribatejo”, iniciativa inserida no âmbito do Programa das Comemorações do Centenário da Associação de Futebol de Santarém (AFS) e apoiada pelo Município de Coruche.

Constituída por 35 painéis que retratam um século de vida da AFS, a exposição regista e apresenta várias gerações de atletas, árbitros e dirigentes associativos, desde a fundação da AFS, a 19 de novembro de 1924, até à atualidade.

A exposição está a percorrer os 21 concelhos do distrito de Santarém, onde, nestes cem anos, a AFS soma cerca de 300 clubes filiados, muitos deles já extintos ou desativados, e 30 presidentes.

Muito mudou ao longo de um século, nomeadamente no futebol, mas a AFS superou sempre adversidades e cresceu de forma sustentada. Atualmente, contabiliza 78 clubes no ativo e mais de 9.600 atletas inscritos, o que faz da AFS uma das associações mais relevantes da Federação Portuguesa de Futebol.

A exposição está patente até 18 de agosto.