“Música na Escola” com Bandidos do Cante

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos vai realizar no dia 17 de agosto, em Muge, o evento Música na Escola.

A iniciativa tem lugar pelas 21h30 e vai contar com um Concerto com Bandidos do Cante. O objetivo é dinamizar a praça em frente ao edifício da Escola de Música de Muge, espaços requalificados pela Câmara Municipal de Salvaterra de Magos em 2021.

BANDIDOS DO CANTE:

Integram a nova geração de coletivos de vozes que tem aberto caminho à renovação do Cante Alentejano, enquanto expressão musical e à possibilidade da sua inclusão em projetos diferenciados, por via da força, da forma e da estética, que lhes confere profundidade e unicidade vocal.

O enraizamento cultural e histórico, ao qual Os Bandidos do Cante não são distantes, tem-lhes permitido honrar as origens, enquanto abraçam a inovação, através de canções que apontam para estéticas e possibilidades diferentes, assim como para fusões de caminhos e sonoridades, experimentações e descobertas. “Casa”, canção que juntou DAMA, Buba Espinho e Bandidos do Cante é exemplo disso, do cruzamento de gentes diferentes, das almas em diálogo e da arte em desafio.

Com Bandidos do Cante propõem-se a novas sonoridades de fusão, sem perder ou desvirtuar a identidade de um Património elevado a Património Imaterial da Humanidade, pela UNESCO.