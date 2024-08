Clubes do concelho de Almeirim apresentam-se em Torneio de Futebol Sénior

A Associação Desportiva Fazendense, a Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros, o Grupo Desportivo de Benfica do Ribatejo e o União Futebol Clube de Almeirim vão defrontar-se no Torneio de Futebol Sénior do Concelho de Almeirim, que se realiza no sábado e domingo, dia 31 de agosto e 1 de setembro, no Estádio Municipal de Almeirim.

No dia 31 de agosto, a primeira partida, agendada para as 16h00, coloca frente a frente o União Futebol Clube de Almeirim e a Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros. A segunda partida opõe a Associação Desportiva Fazendense e o Grupo Desportivo de Benfica do Ribatejo, pelas 18h00.

Quem vencer apura-se para a final que será realizada pelas 18h00, do dia seguinte, no Complexo Desportivo Profº José Sousa Gomes, em Fazendas de Almeirim. O jogo do 3º e 4º lugares, realiza-se pelas 16h00.

Este torneio marca o início da temporada desportiva dos clubes de futebol do concelho e as entradas são livres.