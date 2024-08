Operação policial em Fátima com mais de uma centena de militares

A GNR realiza a operação “Migrante 2024”, esta terça-feira, dia 13 de agosto, que se traduz numa operação policial em Fátima de modo a garantir a segurança e tranquilidade pública, o controlo do tráfego rodoviário e a prevenção criminal, tanto no Santuário de Fátima, como nas áreas envolventes.

A operação vai contar com 110 militares de várias valências no encerramento da peregrinação internacional de agosto ao Santuário de Fátima, cujo espaço aéreo está interditado a voos não autorizados de ‘drones’

O Santuário de Fátima constitui um ponto de encontro anual de cerca de sete milhões de peregrinos e visitantes, especialmente em períodos de comemorações religiosas, como é o caso do dia 13 de agosto, sendo um dos maiores centros de peregrinação católica do mundo.

A GNR destaca em comunicado, que este se trata de um “evento de grande impacto a nível nacional, que reúne milhares de peregrinos, principalmente migrantes”, acrescentando que implementou “um dispositivo especial de segurança, com a interdição temporária do espaço aéreo, prevenindo desta forma a realização de voos não autorizados de Drones, intensifica as ações de patrulhamento nas principais vias de acesso à cidade de Fátima, para garantir a segurança e tranquilidade pública do evento e assegurar a segurança rodoviária e fluidez do trânsito, com o objetivo de apoiar e garantir a segurança dos peregrinos e prevenir a atividade criminal, através do reforço do policiamento no Santuário e zonas envolventes”.

“O significativo aglomerado de migrantes e a projetada dimensão do evento implicam uma preocupação acrescida em todos os aspetos relacionados com a segurança das pessoas e bens e fluidez rodoviária interna e nos acessos à cidade de Fátima”, assinala.

A quem se deslocar ao Santuário, a Guarda aconselha: Chegue atempadamente a fim de evitar filas prolongadas; Memorize o local onde estaciona a sua viatura ou a localização do autocarro que o transporta; Não deixe bens à vista no interior dos veículos, guarde-os na bagageira antes de chegar ao local onde vai estacionar; Não deixe documentos pessoais nos veículos, tenha-os sempre consigo; Não transporte a carteira/telemóvel no bolso de trás ou na mochila, guarde-os num bolso da frente ou numa bolsa com fecho que esteja sempre em contato com o corpo; Evite andar com grandes quantias de dinheiro, divida-o e distribua-o por vários locais; Não transporte consigo bens de valor, nem objetos que sejam ostensivos; Tenha sempre o telemóvel com bateria e o contacto dos demais elementos do grupo; Logo após o fim das cerimónias, a saída deve ser calma e gradual evitando as filas prolongadas; Nunca perca de vista os idosos e crianças que o acompanham, devendo estes terem sempre um contacto de um adulto do grupo; Face às temperaturas máximas acima da média para a época, beber água (manter hidratado).