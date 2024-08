NERSANT apresenta programa gratuito que prepara líderes empresariais

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai promover, entre setembro e outubro, uma série de sessões de apresentação da medida Líder+Digital, que tem como objetivo capacitar líderes empresariais para a transição digital.

Estas sessões, que serão realizadas em várias localidades da região, visam sensibilizar gestores, dirigentes empresariais e entidades da economia social para a importância da transformação digital, fornecendo-lhes as ferramentas necessárias para liderar esta mudança nas suas organizações.

Em parceria com o Instituto Politécnico de Tomar (IPT), o Instituto Superior de Línguas e Administração (ISLA) e o Instituto Politécnico de Santarém (IPS), que serão as entidades responsáveis pela formação, a NERSANT pretende, com estas sessões, preparar os líderes para os desafios da era digital, garantindo que as empresas da região possam tirar o máximo proveito das novas tecnologias, aumentando a sua competitividade e sucesso.

As sessões de esclarecimento iniciam no dia 3 de setembro na Startup Santarém e irão passar por Torres Novas (5 de setembro), Benavente (10 de setembro), Ourém (12 de setembro), Abrantes (17 de setembro), Cartaxo (19 de setembro), Alcanena (24 de setembro), Tomar (08 de outubro), Rio Maior (10 de outubro) e Mação (15 de outubro).

Estas sessões são gratuitas e destinam-se a todos os profissionais com responsabilidades de liderança, que queiram estar na vanguarda da transformação digital e garantir o sucesso e a competitividade das suas empresas. Para além da medida Líder+Digital, as sessões darão a conhecer diversos apoios ao investimento e à criação de emprego. As inscrições nas sessões são gratuitas mas obrigatórias na área Agenda do portal da NERSANT, em https://nersant.pt/agenda/.

De referir que a medida Líder+Digital é um programa de apoio à liderança que visa melhorar a produtividade e competitividade das organizações, reforçando as competências digitais dos gestores e quadros dirigentes, enquanto atores fundamentais da tomada de decisão estratégica e operacional das organizações. Sem custos para os participantes, a medida é financiada pelo PRR, no âmbito do investimento TD-C16-I01 – Empresas 4.0: Capacitação digital das empresas Medida 02 “Emprego+Digital 2025”.