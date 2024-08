Alpiagra promove valorização do território até 25 de agosto em Alpiarça (c/fotos)

A Alpiagra, feira agrícola e comercial de Alpiarça, foi inaugurada este sábado, dia 17 de agosto e vai decorrer até dia 25 de agosto, sob o mote “Sinta o Ribatejo”, centrada na “valorização do território” e na “produtividade agrícola”.

A feira estará focada “na valorização do território, no potencial foco de oportunidades de negócio e na produtividade agrícola diferenciada da região, não esquecendo a importância da inovação e da sustentabilidade na agricultura”, destaca a Câmara Municipal de Alpiarça, organizadora do evento.

A inauguração da feira aconteceu pelas 18h00 de sábado, depois do tradicional cortejo das vindimas, uma recriação da cultura e das tradições de Alpiarça. O cartaz musical deste ano é composto por vários artistas nacionais e internacionais como Nuno Ribeiro (que já atuou na abertura), PSX – P’ra sempre Xutos, The Great Vinegar, David Antunes, Piruka, Richie Campbell e D.A.M.A.

A iniciativa conta ainda com o Palco Tasquinhas e “Espaço Jovem Feel”. A feira tem também um espaço gastronómico dedicado à promoção dos tradicionais “Sabores de Alpiarça”, com a presença de restaurantes e tasquinhas locais.

Pela primeira vez, decorre um salão de veículos elétricos e híbridos, no Pavilhão Comercial e Empresarial, com o objetivo de colocar Alpiarça “como um dos concelhos pioneiros em medidas de proteção ambiental e de mobilidade sustentável”.

O vinho também está em destaque, com um espaço dedicado à “Cidade do Vinho 2024”, projeto que Alpiarça integra, após candidatura conjunta com os municípios de Almeirim, Cartaxo e Santarém.

Vão ser ainda revelados os vencedores do Concurso do Melhor Melão e Melancia de 2024, que se realizou em julho, no Polo Enoturístico da Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça, e que distingue os melhores produtores de melão e melancia da região.

Veja aqui as fotos do concerto de Nuno Ribeiro: