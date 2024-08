ULS da Lezíria passa a relembrar consultas aos utentes por via eletrónica

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS da Lezíria) alargou a mais especialidades a disponibilização de um novo sistema de notificações eletrónicas destinado aos utentes com consultas agendadas no Hospital Distrital de Santarém (HDS).

Através desta nova funcionalidade, os utentes passarão agora a receber notificações via app myULSLEZÍRIA, e-mail ou SMS (de acordo com a informação disponível no sistema informático) sobre os seus agendamentos e lembretes (com 48 horas de antecedência) para todas as consultas médicas e de enfermagem.

Este projeto tem como objetivo facilitar a comunicação com os utentes, e visa assegurar que os mesmos são informados antecipadamente sobre os seus atos clínicos no Hospital, procurando reduzir o número de faltas às consultas. Recorde-se que, em 2023 realizaram-se 138.861 consultas médicas no HDS, tendo-se registado um total de 32.575 faltas às consultas agendadas, o que equivale a uma percentagem de 19%, das quais apenas 3% foram justificadas.

A ULS da Lezíria continua a investir em soluções inovadoras que aprimoram a qualidade dos serviços prestados, assim como a satisfação dos utentes, refletindo o seu compromisso contínuo com a prestação de cuidados de saúde de excelência, e privilegiando a vertente humanista e de proximidade com os utentes.