Autarquia promove nova campanha de esterilização de animais de companhia

A Câmara Municipal de Almeirim promove, entre os dias 31 de agosto e 18 de outubro, uma campanha de esterilização de animais de companhia gratuita e limitada, no concelho de Almeirim.

Segundo uma nota da autarquia, a campanha prevê um limite de dois animais por agregado familiar, que devem estar identificados eletronicamente e no caso dos canídeos tem de possuir boletim sanitário com vacina antirrábica, com data até ao início da campanha.

Para efetuar a inscrição, os interessados devem preencher o formulário de candidatura, ter documento comprovativo de residência no concelho, ter comprovativo de identificação eletrónica, ter registo atualizado do SIAC e cópia do boletim sanitário.

A inscrição pode ser efetuada através do documento disponível no site do CMA ou no balcão único da CMA. A documentação deve ser enviada para o email: esteriliza@almeirim.org

Após avaliação da candidatura e do local onde deverá ser efetuada, o candidato será informado através do contacto facultado aos serviços municipais.