100 anos em 100 dias, a nova rubrica do Centenário da Associação de Futebol de Santarém

A Associação de Futebol de Santarém (AFS) lançou a rubrica intitulada “100 anos em 100 dias”, da autoria do jornalista Joaquim Duarte, e que pode ser lida no site da Associação de Futebol de Santarém.

Segundo a AFS, a iniciativa propõe-se a “divulgar alguns dos episódios mais singulares na vida da nossa Associação, que cremos serem menos conhecidos do grande público. Estamos, assim, a publicar durante 100 dias uma ou mais histórias respeitantes a cada ano, de modo a completar os 100 anos que a Associação de Futebol de Santarém assinala a 19 de novembro do corrente ano”.

“Um século de vida é uma longa jornada com muitas vidas para contar. Vidas com gente dentro e que foi marcante na já longa existência da Associação e na história dos mais de 300 clubes nela filiados ao longo destes 100 anos. Uma memória secular riquíssima, que nos propomos recuperar e divulgar nesta breve cronologia que assenta, sobretudo, nos arquivos da Associação”, adianta a associação de Santa´rme.

A rubrica agora lançada insere-se no conjunto de iniciativas com que a Associação tem estado a assinalar a sua existência secular, com destaque para a revista “100 anos de Futebol no Ribatejo”, que acompanha a exposição itinerante sobre o mesmo tema, que tem estado a visitar cada um dos 21 municípios do distrito de Santarém; assim como o livro sobre o centenário, da autoria do historiador Luís Mata, que tem lançamento aprazado para novembro próximo.

Prestes a assinalar os 100 anos de existência, a AFS divulgou o número de praticantes inscritos na última época e garante que foi atingido um record absoluto.

Os números totais atingiram um máximo histórico de 9699 atletas, depois dos 8771 em 2022/2023 e 8349 em 2021/2022.

O escalão de seniores (1504 atletas) é o segundo escalão com mais atletas, mas é superado pelos sub-15 com 1517 atletas e nos sub-13 foram inscritos 1502.

Este pódio revela um dado muito importante: muitos jovens ribatejanos praticam desporto e em particular futebol. Entre as idades de 13 e 15 anos há mais de 3000 atletas inscritos na AFS.