Largo do Seminário recebe grande espetáculo que reúne várias artes do circo

Na noite de sexta-feira, 30 de agosto, a partir das 21h45, o Largo do Seminário vai ser o palco de um inédito espetáculo multidisciplinar, ‘De Neanderthal a Sapiens’, que reúne num mesmo espaço diferentes formas de expressão artística.

De destacar a inclusão do órgão histórico da Sé Catedral que será integrado no espetáculo, sendo tocado ao vivo durante o desenrolar da sessão. No local será ainda montado um mastro chinês, ao longo do qual se vão registar diferentes acrobacias. A apresentação inclui ainda dança-teatro, canto, circo, videoarte ou vídeo mapping, música vocal, tudo isto envolvido por gigantescas criações multimédia.

O espetáculo ‘De Neanderthal a Sapiens’ parte da premissa de que no princípio era o caos e o silêncio. Depois surgiu o som ancestral e a voz, e os corpos que se fundiram e transmutaram em formas, melodias e cores. ‘O Verbo se fez carne’ e palavra, dando sentido e organizando todo esse processo cósmico gerador que iniciou a maior epopeia do Universo que este espetáculo recria: o processo de humanização primeiro e humanização depois, que vai do antigo Neandertal ao novo Sapiens.

Uma jornada que nos permite interpretar a evolução humana como a conquista da liberdade, desde a submissão ao caos e à desordem, até alcançar a liberação do possível e do impossível através da linguagem do corpo, da música e da manifestação da autoconsciência como ápice de todo o processo.

‘De Neanderthal a Sapiens’ foi considerado o melhor espetáculo de rua e obteve o prémio atribuído pelo público pela sua apresentação na XXVI Feira de Teatro de Castilla e Léon, na sua Espanha natal, em Agosto de 2023.

Em Santarém, o espetáculo faz parte de uma das maiores apostas da edição deste ano do Verão in.Str, a estreia do festival in.Circo – Festa das Artes de Circo, uma iniciativa que veio reforçar a aposta cultural do Município de Santarém para a época estival.