Ferreira do Zêzere organiza Congresso do Desporto

O Munícipio de Ferreira do Zêzere anuncia a sua integração no Congresso do Desporto, evento intermunicipal da região do Médio Tejo que reúne especialistas de diversas áreas ligadas ao desporto. O Congresso realiza-se entre os dias 4 de setembro e 5 de outubro de 2024.

A iniciativa terá início em Ferreira do Zêzere, que irá receber o primeiro Fórum, no dia 4 de setembro, cujo tema é “Desporto e Educação”. A sessão de partilha de conhecimento terá lugar no Centro Cultural Alfredo Keil e com a abertura marcada para as 9h30.

Às 9h45, a psicóloga Margarida Gaspar de Matos e um atleta, que estará em representação da Comissão de Atletas Olímpicos, falarão sobre a importância do Desporto para a Educação. Posteriormente, às 10h45, a diretora de comunicação do Farol do Monte, Cecília Carmo e o professor Bruno Avelar Rosa irão abordar a importância de educar os Jovens, através da família para a prática do Desporto. A moderação das sessões ficará a cargo do comentador desportivo Luís Filipe Cristóvão.

“Ficamos muito satisfeitos por integrar o Congresso do Desporto e por receber em Ferreira do Zêzere o primeiro Fórum. Este evento é uma excelente oportunidade para promovermos o desporto e incentivar à partilha de conhecimentos sobre as diversas áreas que o englobam. Além disso, estamos mais uma vez a promover a cooperação entre os concelhos do Médio Tejo, algo que consideramos muito importante para o desenvolvimento da região.” refere Bruno Gomes, Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere.

O Congresso do Desporto é certificado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude e, em 2024, conta com a participação de 11 concelhos: Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Torres Novas, Tomar e Vila Nova da Barquinha. O objetivo é criar um espaço para a partilha de conhecimentos na área desportiva na região do Médio Tejo.

As inscrições para o Fórum em Ferreira do Zêzere podem ser feitas aqui. Para mais informações sobre o Congresso, por favor visite: https://congressododesporto.com/