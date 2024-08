Gustavo do Canto o 11.º melhor do Mundo no Campeonato Universitário de Triatlo

Gustavo do Canto, triatleta almeirinense, entrou em acção às 9.45 do dia 30 de agosto, em Gdansk – Polónia, e terminou o segmento de natação integrado no grupo da frente. Depois de um segmento de ciclismo tecnicamente muito exigente, iniciou a corrida no primeiro grupo e chegou em 11º lugar à linha de meta.

Esta prova foi disputada, entre outros, por Jason Tai Long Ng (Hong Kong China), triatleta que esteve presente nos Jogos Olímpicos de Paris e que neste Campeonato do Mundo Universitário se classificou em 25º lugar. Também digna de nota, a presença do actual Vice-Campeão Europeu Sub-23, Reilly Hamish (Grã-Bretanha), que obteve nesta prova o 18º lugar.

Gustavo do Canto é aluno do Instituto Superior Técnico, representa o Clube de Natação de Torres Novas, e foi um dos quatro representantes de Portugal neste Campeonato do Mundo. Diogo Tomé (Universidade de Lisboa) classificou-se na 48ª posição, Maria Gonçalves (Universidade de Lisboa) foi 42ª classificada e Matilde Santos (Universidade NOVA de Lisboa) não pode concluir a prova devido a um problema mecânico no segmento de ciclismo.

No sábado, dia 31 de Agosto, os quatros triatletas Portugueses vão disputar a prova de estafetas mista que tem partida marcada para as 7:00 da manhã de Portugal Continental.