A Arena d’Almeirim recebe no dia 1 de setembro, um espectáculo de Recortadores, pelo grupo “Arte Y Emoção”, em Almeirim. O espetáculo consiste em recorte, saltos e quiebros a reses de raça brava.

A iniciativa, organizada pela Santa Casa da Misericórdia de Almeirim e com o apoio da autarquia, integra o Festival da Sopa da Pedra, até dia 1 de setembro, no Parque das Tílias, nas imediações da Arena d’Almeirim. Os bilhetes tem um custo de seis a 10 euros e podem ser adquiridos no festival, sede Santa Casa Misericórdia, Casa do Papel e na ticketline.

Tiago Pais é um dos recortadores que vai estar em Almeirim que antecipa o espetáculo de dia 1. “Para Almeirim poderão contar com um espetáculo cheio de emoção e adrenalina, onde irão estar presentes quatro dos melhores recortadores nacionais, Recortes, saltos e Quiebros ao nível que a Arena de Almeirim tanto merece”.

Nesta conversa com o nosso jornal, o recortador natural de Vila Franca de Xira, 2.º Classificado do Concurso Internacional de Recortadores em Azambuja 2024, presente no Campeonato Mundial de Corte por dois anos consecutivos 2023 e 2024 em Iscar/Valladolid (Espanha) explica que “um Recortador é um Toureiro a corpo limpo, aquele que com a ajuda exclusiva do corpo executa habilidades à investida de um Toiro. Recortes, saltos e “quiebros”, são as três sortes executadas num espetáculo de Recortadores, ajustando os pítons o mais próximo possível do corpo. Ser Recortador é jogar a vida com amor à arte, desfrutando de cada investida com coragem e valentia.”

Mas para chegar a este patamar “é necessário essencialmente respeito pelo Rei da Festa, preparação física e habilidades físicas para o puder de um Toiro, saber ver os terrenos e principalmente sangue frio para o enfrentar, mano a mano, olhos nos olhos. Cada Toiro é um Toiro, não são todos iguais, cada um tem a sua forma de investir, é necessário algum conhecimento e preparação antes de entrar numa praça.”

Esta arte existe há poucos anos em Portugal, tudo começou pelas ruas, largadas de toiros das festas populares, onde se juntam grupos de amigos, todos eles movidos pela mesma paixão, de recortar toiros. “Partindo daí, surgiu as oportunidades de mostrar a nossa arte em praça, com que realização de concursos e exibições de recortadores”, enfatiza Tiago Pais.

O grupo de Recortadores Arte Y Emoção nasceu em 2021, surgiu a partir de um grupo de amigos que se juntam para a realização de espetáculos de Recortadores. Iniciou-se com quatro elementos e, hoje em dia, conta com sete recortadores e três jovens promessas. A função do grupo é fazer crescer os Recortadores, a arte e principalmente mostrar o caminho mais correto aos mais jovens aspirantes a recortador.

Para o dia 1, os Recortadores estão a trabalhar para proporcionar um grande espetáculo. “Cada recortador tem as suas formas distintas de se preparar fisicamente para um espetáculo, faz parte do dia a dia de um recortador. As largadas de toiros e garraiadas também fazem parte da preparação de muitos dos recortadores, a essência do recortador vem das ruas. O inverno é a altura forte de preparação para a temporada que se segue, treinando com vacas e novilhos em diferentes ganadarias.”

Este é um espetáculo para toda a família, com preços acessíveis que variam entre os 6 a 10 euros. “Contamos com a afluência do público, para um grandioso espetáculo de recortadores, onde poderão contar com arte, destreza e emoção, frente a quatro toiros da Ganadaria de Álvaro Bento”, finaliza Tiago Pais.

Dia 1 de setembro, pelas 17h00, na Arena de Almeirim, espetáculo inserido no Festival da Sopa da Pedra. Bilhetes à venda na Ticketline, nas bilheteiras da praça e na Casa do Papel, reservas pelo telefone 910939645